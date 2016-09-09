Брайант поздравил О'Нила с включением в Зал славы

Бывший защитник "Лейкерс" Коби Брайант поздравил легендарного центрового Шакила О'Нила с включением в Зал славы НБА. По словам 38-летнего американца, О'Нил заслуживает находиться среди лучших игроков.

- Поздравляю своего большого брата, самого доминирующего "большого" всех времен, с включением в Зал славы, - написал Брайант на своей странице в Instagram. - Это целиком и полностью заслуженно.

Напомним, О'Нил провел 19 сезонов в НБА, набирая в среднем за матч 23,7 очка, делая 10,9 подбора. Центровой четыре раза становился чемпионом лиги, а в 2000 году был признан самым ценным игроком сезона.