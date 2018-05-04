"Бостон" отыграл отставание в 22 очка и победил "Филадельфию"

"Бостон" выиграл у "Филадельфии" второй матч второго раунда плей-офф НБА в Восточной конференции – 108:103. Отметим, что по ходу второй четверти "Сиксерс" вел "+22", но "Селтикс" удалось одержать волевую победу.

НБА

Плей-офф

Восточная конференция

"Бостон" – "Филадельфия" – 108:103 (22:31, 29:25, 28:19, 29:28)

Б: Тейтум (21), Розир (20), Смарт (19.

Ф: Редик (23), Ковингтон (22), Эмбиид (20 + 14 подборов).

Счет в серии: 2-0.