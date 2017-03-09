"Бостон" обыграл "Голден Стэйт" (99:86) в матче регулярного чемпионата НБА. В составе победителей самым результативным игроком стал защитник Айзея Томас, на счету которого 25 очков. Защитник "Уорриорз" Стефен Карри записал на свой счет 23 очка, 5 подборов и 6 передач.

"Голден Стэйт" идет на первом месте в турнирной таблице Западной конференции, "Бостон" занимает вторую строчку на "Востоке".

НБА

Регулярный сезон

"Голден Стэйт" – "Бостон" – 86:99 (28:25, 22:21, 24:26, 12:27)

Г: Томпсон (25), Карри (23), Грин (13)

Б: Томас (25), Олиник (17), Брэдли (12)