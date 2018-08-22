Айзейя Томас выбрал номер в "Денвере"

Разыгрывающий Айзейя Томас определился с игровым номером в "Денвере", сообщает официальный Твиттер клуба. 29-летний американец будет выступать с цифрой "0" на груди.

"Новая команда. Новый номер", – подписали фотографию в клубном аккаунте. Напомним, что в прошлом сезоне он начинал играть в "Кливленде", после чего был обменен в "Лейкерс"​, а затем в "Наггетс". В составе"Лейкерс" он провел в регулярке НБА 17 матчей, в среднем набирая по 15,6 очка и делая по 5,0 передач.