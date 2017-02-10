Андрей Кириленко: "Почти в любой команде НБА Мозгов – игрок стартовой пятерки"

Президент РФБ Андрей Кириленко заявил, что исключение центрового Тимофея Мозгова из основного состава "Лейкерс" может сказаться на его форме и выступлении за сборную России. Ранее стало известно, что российского баскетболиста отстранили от состава. Агент спортсмена заявлял, что клуб не собирается обменивать игрока. В текущем сезоне 30-летний Мозгов провел 52 матча, в среднем набирал по 7,5 очка, делал по 5 передач.

– Тяжелая ситуация для Мозгова морально и ментально, – цитирует "Р-Спорт" Кириленко. – Меня она напрягает в контексте национальной команды, ведь сборной нужны люди, имеющие игровую практику. С другой стороны, уже в середине апреля сезон у Мозгова будет завершен, и будет время отдохнуть перед сборной. Сложно что-то советовать Тимофею, в любом случае у него контракт, и нужно работать, тренироваться, ждать своего часа. Совсем уже нельзя игрока потушить, не давать играть, уж все матчи Мозгов не будет пропускать.

Объяснение всей ситуации у меня одно – у "Лейкерс" нет шансов на плей-офф, и они, что называется, начинают "верить в процесс", стараются получить как можно более высокий выбор на драфте, для чего нужно занять максимально низкое место в чемпионате. Мозгов – лидирующий центровой, и понятно, что такие баскетболисты не должны играть, когда стоит задача проиграть. Это то, как я вижу ситуацию. А так очевидно, что почти в любой команде НБА Мозгов – это игрок стартовой пятерки.