34 очка Била помогли "Вашингтону" обыграть "Мемфис", "Юта" уступила "Денверу"

"Юта" проиграла "Денверу" со счетом 91:99 в матче регулярного чемпионата НБА. "Джаз" потерпели четвертое поражение в пяти последних встречах, "Наггетс" победили во второй игре кряду.

В другой встрече "Вашингтон" в гостях одержал непростую победу над "Мемфисом" – 102:100. "Уизардз" продлили победную серию до чертых матчей подряд.

НБА

Регулярный чемпионат

"Денвер" – "Юта" – 99:91 (23:26, 23:23, 38:16, 15:26)

Д: Лайлс (26), Мюррей (26), Харрис (13)

Ю: Митчелл (15), Рубио (15), Фаворс (14 + 10 подборов)

"Мемфис" – "Вашингтон" – 100:102 (24:33, 26:25, 22:29, 28:15)

М: Эванс (26), Газоль (17 +11 подборов), Чалмерс (13)

В: Бил (34), Уолл (25), Моррис (12 + 17 подборов)