32 очка Лилларда помогли "Портленду" обыграть "Лейкерс"

В матче регулярного чемпионата НБА "Портленд" одержал победу над "Лейкерс" – 113:110.

Самым результативным игроком встречи стал защитник "Трэйл Блэйзерс" Дэмиан Лиллард, набравший 32 очка. Таким образом, команда прервала двухматчевую серию без побед.

Отметим, что защитник "Лейкерс" Лонзо Болл провел на паркете 28 минут и не набрал результативных баллов.

НБА

Регулярный сезон

"Портленд" – "Лейкерс" – 113:110 (41:25, 25:37, 21:23, 26:25)

Л: Лопес (27), Кузма (22), Ингрэм (14), Колдуэлл-Поуп (14), Кларксон (14);

П: Лиллард (32), Нуркич (28), Макколлум (22).

3 ноября.

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