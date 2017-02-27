30 очков Хэйворда помогли "Юте" обыграть "Вашингтон"

"Юта" обыграла "Вашингтон" в матчер регулярного чемпионата НБА - 102:92. Самым результативным игроком встречи стал форвард "Джаз" Гордон Хэйворд, набравший 30 очков. В еще одном поединке "Мемфис" одержал победу над "Денвером" - 105:98.

НБА

Регулярный чемпионат

"Вашингтон" - "Юта" - 92:102 (24:24, 15:25, 21:24, 32:29)

В: Уолл (23+11 передач), Бил (22), Богданович (15).

Ю: Хэйворд (30), Хилл (21), Гобер (15+20 подборов).

"Денвер" - "Мемфис" - 98:105 (19:22, 28:28, 21:18, 30:37)

Д: Галлинари (24), Харрис (19), Чендлер (14).

М: Конли (31), М. Газоль (23), Рэндолф (20+11 подборов).