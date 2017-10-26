19 очков Ингрэма помогли "Лейкерс" обыграть "Вашингтон"

"Лейкерс" в овертайме победил "Вашингтон" со счетом 102:99 в матче регулярного чемпионата НБА. Самым результативным игроком команды из Лос-Анджелеса стал форвард Брэндон Ингрэм, записавший на свой счет 19 очков. Джулиус Рэндл, забивший решающий бросок, набрал 11 баллов.

Самым результативным в составе "Уизардз" стал защитник Брэдли Бил – на его счету 28 очков.

НБА

Регулярный сезон

"Лейкерс" – "Вашингтон" – 102:99 ОТ (23:18, 22:31, 24:30, 23:13, 10:7)

Л: Ингрэм (19), Нэнс (18), Кузма (15).

В: Бил (28), Уолл (18), Портер (12).