УНИКС проиграл "Реджо-Эмилии" в Top-16 Кубка Европы

УНИКС уступил "Реджо-Эмилии" в матче Top-16 Кубка Европы. Российский клуб с двумя победами и поражением занимает второе место в группе H.
Кубок Европы
Top-16
Группа H
УНИКС (Россия) - "Реджо-Эмилия" (Италия) - 69:71 (12:21, 24:16, 16:18, 17:16)
УНИКС уступил "Реджо-Эмилии" в матче Top-16 Кубка Европы. Российский клуб с двумя победами и поражением занимает второе место в группе H.
Кубок Европы
Top-16
Группа H
УНИКС (Россия) - "Реджо-Эмилия" (Италия) - 69:71 (12:21, 24:16, 16:18, 17:16)
Джон....Сильвер
Александр Иванов- А где их нет? В нашем баскетболе и футболе одни сплошные легионеры. В хоккее и волейболе их гораздо меньше и сборные лучше играют.
22:16
Александр Иванов
Джон....Сильвер .не бараны, а негры казанские .. тошнит уже от негров.. 40 мин на площадке только они + пенсионер Понкрашов .. Какой смысл и кто ходит на такие матчи ? Все гнило в казанском королевстве
21:54
Джон....Сильвер
бараны казанские
21:41