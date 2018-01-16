УНИКС проиграл "Реджо-Эмилии" в Top-16 Кубка Европы

УНИКС уступил "Реджо-Эмилии" в матче Top-16 Кубка Европы. Российский клуб с двумя победами и поражением занимает второе место в группе H.

Кубок Европы

Top-16

Группа H

УНИКС (Россия) - "Реджо-Эмилия" (Италия) - 69:71 (12:21, 24:16, 16:18, 17:16)