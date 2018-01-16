21:00 | Баскетбол — Еврокубки

УНИКС проиграл "Реджо-Эмилии" в Top-16 Кубка Европы

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УНИКС уступил "Реджо-Эмилии" в матче Top-16 Кубка Европы. Российский клуб с двумя победами и поражением занимает второе место в группе H.

Кубок Европы

Top-16 

Группа H

УНИКС (Россия) - "Реджо-Эмилия" (Италия) - 69:71 (12:21, 24:16, 16:18, 17:16)

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/europecup/2017-2018/

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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Джон....Сильвер

Александр Иванов- А где их нет? В нашем баскетболе и футболе одни сплошные легионеры. В хоккее и волейболе их гораздо меньше и сборные лучше играют.

22:16

Александр Иванов

Джон....Сильвер .не бараны, а негры казанские .. тошнит уже от негров.. 40 мин на площадке только они + пенсионер Понкрашов .. Какой смысл и кто ходит на такие матчи ? Все гнило в казанском королевстве

21:54

Джон....Сильвер

бараны казанские

21:41