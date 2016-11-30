Душко Иванович: "Агрессия в конце матча помогла "Химкам" победить "Альбу"

Главный тренер "Химок" Душко Иванович после матча группового турнра Еврокубка против немецкой "Альбы" (88:77) отметил, что победить команде помогла агрессивная игра в последней четверти. Для химчан эта победа стала пятой в семи матчах сезона.

- Мы знали, что матч будет очень тяжелым, так как нам не смогли помочь Швед, Эванс, Роулэнд и Моня, - приводит пресс-служба "Химок" слова Ивановича. - В первые тридцать минут команда не играла агрессивно, как должна это делать все сорок минут. Последние семь-восемь минут были действительно хорошими, агрессивными, и именно эта агрессия позволила нам победить. Пока мы не знаем, сколько времени понадобится для восстановления травмированных. Будем каждый день смотреть на состояние игроков, нужно запастись терпением