Зоран Тошич: "Уже до перерыва понял, что Сербия обыграет Россию"

Бывший полузащитник футбольного ЦСКА Зоран Тошич в интервью "СЭ" признался, что еще до перерыва понял, что Сербия обыграет Россию в 1/2 финала чемпионата Европы-2017 (87:79). Также он рассказал, где смотрел встречу.

– С победой вас, Зоран. Где смотрели матч?

– Дома по телевизору. Смотрел один, чтобы никто не отвлекал.

– Переживали?

– Если только в самом начале матча, потом стало все понятно. Сербия почти сразу показала, что на данный момент она сильнее России. Россияне, конечно, пытались сравнять счет, но не успели.

– Когда поняли, что Сербия победит?

– Уже до перерыва это понял. Сербия показала, что лучше выглядит и не отпустит соперника. Третья и четвертая четверти только усилили мою уверенность. Да, были моменты, когда Россия была очень близка к тому чтобы сравнять счет, но… (Андрей СИЗЯКИН)

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