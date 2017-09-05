Виталий Фридзон: "Сборная России расклеилась во второй половине игры с Латвией"

Капитан сборной России Виталий Фридзон заявил о том, что команда не выдержала напора со стороны Латвии в матче чемпионата Европы (69:84). По его словам россияне расклеились во второй половине встречи.

– Не знаю, что случилось во второй половине, – приводит ТАСС слова Фридзона. – Первая шла под нашу диктовку, все получалось. Во второй расслабились, перестали играть командой. Соперник стал играть агрессивно, и мы этого не выдержали, расклеились.

Напомним, что это поражение стало первым для россиян на турнире. В заключительном матче группового турнира Россия 7 сентября сыграет с Великобританией.