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Вадеева пропустила матч против Швейцарии из-за сотрясения

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Центровая сборной России Мария Вадеева пропустила победный матч отборочного турнира чемпионата Европы-2017 против Швейцарии (65:56) из-за легкого сотрясения мозга.

– Маша Вадеева получила легкое сотрясение на отборе в Новогорске, когда неудачно упала, – цитирует "Р-Спорт" главного тренера сборной России Александра Васина. – Было столкновение, и она ударилась затылком о площадку. Довольно чувствительная травма. Маша – молодой игрок, мы не хотим рисковать ее здоровьем, и поэтому дали ей несколько дней на восстановление. Судя по всему, ситуация не трагичная, и, думаю, в среду она сможет выступить.

В Курск на два заключительных матча отбора на чемпионат Европы-2017 в составе сборной России отправились 15 игроков. Сегодня против Швейцарии не сыграли Вадеева, Татьяна Видмер и Людмила Сапова. В среду россиянки, которые уже завоевали путевку на чемпионат Европ, проведут в Курске заключительную игру квалификации против гречанок.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/basketball/20161119/1112467988.html

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