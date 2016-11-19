Вадеева пропустила матч против Швейцарии из-за сотрясения

Центровая сборной России Мария Вадеева пропустила победный матч отборочного турнира чемпионата Европы-2017 против Швейцарии (65:56) из-за легкого сотрясения мозга.

– Маша Вадеева получила легкое сотрясение на отборе в Новогорске, когда неудачно упала, – цитирует "Р-Спорт" главного тренера сборной России Александра Васина. – Было столкновение, и она ударилась затылком о площадку. Довольно чувствительная травма. Маша – молодой игрок, мы не хотим рисковать ее здоровьем, и поэтому дали ей несколько дней на восстановление. Судя по всему, ситуация не трагичная, и, думаю, в среду она сможет выступить.

В Курск на два заключительных матча отбора на чемпионат Европы-2017 в составе сборной России отправились 15 игроков. Сегодня против Швейцарии не сыграли Вадеева, Татьяна Видмер и Людмила Сапова. В среду россиянки, которые уже завоевали путевку на чемпионат Европ, проведут в Курске заключительную игру квалификации против гречанок.