Участники конференции Федерации баскетбола Москвы проголосовали за победу России над Хорватией. Видео

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко запустил флэшмоб в поддержку сборной России в преддверии матча 1/8 финала чемпионата Европы против команды Хорватии, информирует пресс-служба РФБ. В ходе неофициальной процедуры все участники состоявшейся внеочередной конференции Федерации баскетбола Москвы единогласно проголосовали за победу российской сборной.
Сборная России, которая стала третьей в группе D, сыграет против Хорватии в воскресенье, 10 сентября.
Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко запустил флэшмоб в поддержку #ГлавнаяКомандаСтраны в преддверии матча 1/8 финала плей-офф Евробаскета-2017 со сборной Хорватии 🇷🇺🏆 В ходе неофициальной процедуры все участники состоявшейся внеочередной конференции Федерации баскетбола Москвы единогласно проголосовали за победу российской сборной.