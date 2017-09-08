Участники конференции Федерации баскетбола Москвы проголосовали за победу России над Хорватией. Видео

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко запустил флэшмоб в поддержку сборной России в преддверии матча 1/8 финала чемпионата Европы против команды Хорватии, информирует пресс-служба РФБ. В ходе неофициальной процедуры все участники состоявшейся внеочередной конференции Федерации баскетбола Москвы единогласно проголосовали за победу российской сборной.

Сборная России, которая стала третьей в группе D, сыграет против Хорватии в воскресенье, 10 сентября.