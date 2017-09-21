У Кулагина есть предложения из России и Испании

Валерий Холин, агент игрока сборной России Дмитрия Кулагина, сообщил, что у его клиента есть несколько вариантов продолжения карьеры. Ранее появилась информация о том, что интерес к россияинну проявляют клубы из национального чемпионата и Испании.

- Благодаря его уверенной игре на Евробаскете у нас очень много достойных предложений, приводят "Известия" слова Холина– Мы рассматриваем как российские, так и зарубежные варианты продолжения карьеры. Он очень амбициозный парень, свободно владеет английским — проблем с адаптацией в иностранном чемпионате не возникнет. В ближайшее время мы определимся с выбором — Дмитрию необходимо перезапустить карьеру после двух не самых удачных сезонов в ЦСКА.