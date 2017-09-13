Теперь - снова Россия - Сербия. Сетка плей-офф Евробаскета-2017

Сборная России вышла в полуфинал чемпионата Европы по баскетболу. Во втором раунде плей-офф команда Сергея Базаревича в напряженном матче победила Грецию – 74:69.
Следующий соперник россиян определился в среду вечером в матче Италии и Сербии (67:83). Полуфинал с участием нашей национальной команды состоится в пятницу, 15 сентября. Напомним, в группе команда Базаревича победила сербов в рамках 2-го тура Евробаскета-2017 со счетом 75:72.
Другую пару составили действующий чемпион Европы, Испания, и Словения. Их встреча пройдет в Стамбуле в четверг.
1/2 финала (Стамбул, начало – 21.30, время московское)
14 сентября, четверг
Испания – Словения
15 сентября, пятница
РОССИЯ – Сербия
Матч за 3-е место – 17 сентября, воскресенье (Стамбул, начало – 17.00)
Финал – 17 сентября, воскресенье (Стамбул, начало – 21.30).
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Дополнительная информация
http://basketball.sport-express.ru/men/europechamp/2017/calendar/
- Сборная России (Баскетбол)
- Сергей Базаревич
- Сборная Италии (Баскетбол)
- Сборная Сербии (Баскетбол)
- Сборная Испании (Баскетбол)
- Сборная Словении (Баскетбол)
- сборная Греции (баскетбол)
DG (new))
да итальянцам даже похожий на дикообраза Хэкетт не помошг... сербы просто упорно на Леху нарываются, типа реванщ , все такое..... а нихрена!
23:31
Барсук1979
свои 26 очков Швед наклепал, хотя и накосячил на 3 матча
21:40
Rabinovich
фантастика! надеюсь Швед в полуфинале поответственнее сыграет
21:08
warning_CSKA_is_here
Если бы Швед не косячил в ответственные моменты,был бы супер -пупер.А так...Так и ждёшь от него подвоха,и он эти ожидания оправдывает. //// Если бы он не тупил, мы бы им очков 20 привезли.
20:47
dintos
Если бы Швед не косячил в ответственные моменты,был бы супер -пупер.А так...Так и ждёшь от него подвоха,и он эти ожидания оправдывает.
20:46