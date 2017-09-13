Теперь - снова Россия - Сербия. Сетка плей-офф Евробаскета-2017

Сборная России вышла в полуфинал чемпионата Европы по баскетболу. Во втором раунде плей-офф команда Сергея Базаревича в напряженном матче победила Грецию – 74:69.

Следующий соперник россиян определился в среду вечером в матче Италии и Сербии (67:83). Полуфинал с участием нашей национальной команды состоится в пятницу, 15 сентября. Напомним, в группе команда Базаревича победила сербов в рамках 2-го тура Евробаскета-2017 со счетом 75:72.

Другую пару составили действующий чемпион Европы, Испания, и Словения. Их встреча пройдет в Стамбуле в четверг.

1/2 финала (Стамбул, начало – 21.30, время московское)

14 сентября, четверг

Испания – Словения

15 сентября, пятница

РОССИЯ – Сербия

Матч за 3-е место – 17 сентября, воскресенье (Стамбул, начало – 17.00)

Финал – 17 сентября, воскресенье (Стамбул, начало – 21.30).