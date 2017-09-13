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23:20 | Баскетбол — Чемпионат Европы

Теперь - снова Россия - Сербия. Сетка плей-офф Евробаскета-2017

Евробаскет-2017. Сетка плей-офф. Фото "СЭ"
Евробаскет-2017. Сетка плей-офф. Фото "СЭ"
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Сборная России вышла в полуфинал чемпионата Европы по баскетболу. Во втором раунде плей-офф команда Сергея Базаревича в напряженном матче победила Грецию – 74:69.

Следующий соперник россиян определился в среду вечером в матче Италии и Сербии (67:83). Полуфинал с участием нашей национальной команды состоится в пятницу, 15 сентября. Напомним, в группе команда Базаревича победила сербов в рамках 2-го тура Евробаскета-2017 со счетом 75:72.

Другую пару составили действующий чемпион Европы, Испания, и Словения. Их встреча пройдет в Стамбуле в четверг.

1/2 финала (Стамбул, начало – 21.30, время московское)
14 сентября, четверг
Испания – Словения
15 сентября, пятница
РОССИЯ – Сербия

Матч за 3-е место – 17 сентября, воскресенье (Стамбул, начало – 17.00)
Финал – 17 сентября, воскресенье (Стамбул, начало – 21.30).

Опрос

Выиграет ли сборная России медали на Евробаскете-2017?
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Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/europechamp/2017/calendar/

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КОММЕНТАРИИ (5)
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DG (new))

да итальянцам даже похожий на дикообраза Хэкетт не помошг... сербы просто упорно на Леху нарываются, типа реванщ , все такое..... а нихрена!

23:31

Барсук1979

свои 26 очков Швед наклепал, хотя и накосячил на 3 матча

21:40

Rabinovich

фантастика! надеюсь Швед в полуфинале поответственнее сыграет

21:08

warning_CSKA_is_here

Если бы Швед не косячил в ответственные моменты,был бы супер -пупер.А так...Так и ждёшь от него подвоха,и он эти ожидания оправдывает. //// Если бы он не тупил, мы бы им очков 20 привезли.

20:47

dintos

Если бы Швед не косячил в ответственные моменты,был бы супер -пупер.А так...Так и ждёшь от него подвоха,и он эти ожидания оправдывает.

20:46