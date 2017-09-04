Сергей Базаревич: "Сборной России в матче с Бельгией мешала слабая реализация"

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич после матча группового турнира Евробаскета-2017 против Бельгии (76:67) отметил, что ожидал тяжелой игры. По его словам, команде мешала слабая реализация бросков. Эта победа позволила россиянам гарантировать себе место в плей-офф турнира.

- Мы ожидали тяжелую игру против бельгийцев, - приводит пресс-служба турнира слова Базаревича. - Бельгия - нестандартная команда. Каждый игрок способен забивать, и это доставляет проблемы. Старались с этим бороться, но получалось только вначале. Чего не скажешь о следующих минутах.

Начали мы не слишком быстро, но потом поймали свой ритм. Мешала слабая реализация. Теперь будем готовиться к следующим матчам.