Сергей Базаревич: "Про соперников по Евробаскету-2017 сейчас сложно говорить"

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич отметил, что команда будет бороться на Евробаскете-2017 за выход из группы. Сегодня состоялась жеребьевка турнира, который пройдет с 31 августа по 17 сентбяря. России в соперники достались команды Великобритании, Бельгии, Турции, Сербии и Латвии.

– Группа, которая нам досталась, на бумаге совершенно необязательно материализуется в то же самое на площадке, - приводит пресс-служба РФБ слова Базаревича. - Поэтому про соперников сейчас сложно говорить. Все зависит от того, кто приедет, кто будет жив-здоров. Мы уже говорили, что в Европе есть три-четыре команды, которые не так сильно зависят от своих лидеров. Остальные же надеются, что за них приедут играть лучшие баскетболисты. Конечно, Турция будет сильной: домашние турниры редко пропускает кто-то из игроков. У Латвии обычно собираются все сильнейшие.

– Сербия?

– У них тоже почти всегда приезжает Теодосич. Но и без него есть из кого выбирать.

– Вы как-то уже ранжируете нашу команду среди остальных?

– Я не буду это обсуждать. Мы будем пытаться бороться за самые высокие места и делали бы это вне зависимости от состава группы.

– После того, как стало ясно, что мы играем с Турцией, вас наверняка "атаковали" местные журналисты.

– У меня тут странная ситуация, к которой нужно адаптироваться после периода в сборной. В России со мной постоянно общалась пресса. Здесь же я и мой клуб "Трабзонспор", видимо, вызывают куда меньше интереса. Да, задали пару вопросов в Стамбуле. Но мне кажется, что турки слишком сконцентрированы на себе.

– Сборная России весь турнир будет играть в Стамбуле. Это хорошо для команды?

– С точки зрения логистики – хорошо. Сложнее было бы перебираться сюда из другой страны. Но не знаю, насколько хорошо здесь будет находиться на протяжении всего турнира. Впрочем, раньше же находились. Думаю, это отлично с точки зрения болельщиков. В Турцию дорога проторена, и в Стамбуле есть чем заняться, помимо баскетбола. Надеюсь, что сюда доберется много наших поклонников.

– Как вам игра наших сборников в этом сезоне?

– Мне нравится, что Мозгов нашел команду, в которой ему доверяют. Колюшкин, похоже, тоже нашел такой клуб. Сейчас он доказывает, что не зря был в сборной. Удивился, как быстро на свой высокий уровень вернулся из лазарета Швед. Расстроился, что из-за травмы выбыл Карасев. Еще мне кажется, что у ЦСКА сейчас наступил сложный период. В его преодолении должны помочь как раз игроки российской сборной. А вот ситуацию в "Локомотиве" не понимаю. Надеюсь, у Хвостова там все наладится.