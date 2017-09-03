Сборная Украины одержала первую победу на Евробаскете

Сборная Украины обыграла Грузию в матче группового турнира чемпионата Европы. Встреча завершилась со счетом 88:81. Самым результативным игроком встречи стал украинец Александр Пустовой, набравший 19 очков. У проигравших точнее всех был Заза Пачулия (17).

Отметим, что для украинцев эта победа стала первой на турнире. Ранее они потерпели поражения от Германии (63:75) и Италии (66:78).

Чемпионат Европы

Мужчины

Групповой турнир

Группа B

Грузия - Украина - 81:88 (20:21, 18:30, 25:16, 18:21).

3 сентября. Тель-Авив. "Menora Mivtachim Arena".