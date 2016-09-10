23:10 10 сентября | БАСКЕТБОЛ — Чемпионат Европы

Сборная России вышла на Евробаскет-2017

0
0
0
3

Сборная России в матче отборочного турнира Евробаскета-2017 победила Боснию и Герцеговину и гарантировала себе путевку на континентальное первенство. По ходу встречи подопечные Сергея Базаревича проигрывали хозяевам 16 очков.

Чемпионат Европы-2017

Мужчины

Отборочный турнир

Группа C

Босния и Герцеговина – РОССИЯ – 67:78 (22:12, 17:19, 12:24, 16:23)

Б: Телетович (23), Нуркич (18 + 10 подборов), Милошевич (10), Гордич (5 + 8 передач).

Р: Мозгов (17 + 6 подборов), Воронцевич (16 + 8 подборов), Карасев (15), Быков (10), Хвостов (9 + 5 передач).

0
0
0


Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

ladafan

нормуль Россия!!

23:37 10 сентября

Don Miguel

Не очень понятно, в какую игру играли, временами напоминало баскетбол, и совсем непонятно, какую игру комментировали, вроде, водное поло. Сказали только, что лучший игрок - Быков, а остальные погуляли рядом, причем не сообщили, кто как. Но это в играх не главное, кто их смотрит-то... Убогие всякие, им еще и комментировать? Да пошли они, пусть лучше слушают наши "умнизмы", счет в конце сообщили? Так чего еще надо?

23:34 10 сентября

belaruss

поздравления с выходом!! всё равно вопросов по организации игры ещё уйма, сегодня явно был не день Димы Кулагина, с такой игрой ему в сборной делать нечего

23:19 10 сентября

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ