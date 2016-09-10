Сборная России вышла на Евробаскет-2017

Сборная России в матче отборочного турнира Евробаскета-2017 победила Боснию и Герцеговину и гарантировала себе путевку на континентальное первенство. По ходу встречи подопечные Сергея Базаревича проигрывали хозяевам 16 очков.
Чемпионат Европы-2017
Мужчины
Отборочный турнир
Группа C
Босния и Герцеговина – РОССИЯ – 67:78 (22:12, 17:19, 12:24, 16:23)
Б: Телетович (23), Нуркич (18 + 10 подборов), Милошевич (10), Гордич (5 + 8 передач).
Р: Мозгов (17 + 6 подборов), Воронцевич (16 + 8 подборов), Карасев (15), Быков (10), Хвостов (9 + 5 передач).
ladafan
нормуль Россия!!
23:37 10 сентября
Don Miguel
Не очень понятно, в какую игру играли, временами напоминало баскетбол, и совсем непонятно, какую игру комментировали, вроде, водное поло. Сказали только, что лучший игрок - Быков, а остальные погуляли рядом, причем не сообщили, кто как. Но это в играх не главное, кто их смотрит-то... Убогие всякие, им еще и комментировать? Да пошли они, пусть лучше слушают наши "умнизмы", счет в конце сообщили? Так чего еще надо?
23:34 10 сентября
belaruss
поздравления с выходом!! всё равно вопросов по организации игры ещё уйма, сегодня явно был не день Димы Кулагина, с такой игрой ему в сборной делать нечего
23:19 10 сентября