Сборная России вышла на Евробаскет-2017

Сборная России в матче отборочного турнира Евробаскета-2017 победила Боснию и Герцеговину и гарантировала себе путевку на континентальное первенство. По ходу встречи подопечные Сергея Базаревича проигрывали хозяевам 16 очков.

Чемпионат Европы-2017

Мужчины

Отборочный турнир

Группа C

Босния и Герцеговина – РОССИЯ – 67:78 (22:12, 17:19, 12:24, 16:23)

Б: Телетович (23), Нуркич (18 + 10 подборов), Милошевич (10), Гордич (5 + 8 передач).

Р: Мозгов (17 + 6 подборов), Воронцевич (16 + 8 подборов), Карасев (15), Быков (10), Хвостов (9 + 5 передач).