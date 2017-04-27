Сборная России проведет девять товарищеских матчей перед Евробаскетом-2017

Сформирован и утвержден план подготовки мужской сборной России к чемпионату Европы, который пройдет c 31 августа по 17 сентября. Основной сбор российская команда проведет в Новогорске с 24 июля по 2 августа.

Как сообщает официальный сайт РФБ, в Санкт-Петербурге в рамках Кубка Кондрашина-Белова встретится со сборными Финляндии (4 августа) и Израиля (6-го). Затем сборная России примет участие в другом международном турнире – в Казани (11-13 августа). Там ее соперниками будут сборные Германии, Венгрии и Исландии. 17-го числа россияне отправятся в Гамбург, где в очередном турнире 18-20 августа сыграют с Германией, Сербией и Польшей. Последний матч в рамках подготовки к Евробаскету-2017 российская национальная команда проведет 25 августа в Хельсинки с Финляндией. В Стамбул сборная России вылетает 30 августа.

Напомним, что в групповом турнире чемпионата Европы наша команда проведет 5 матчей – со сборными Турции (1 сентября), Сербии (2-го), Бельгии (4-го), Латвии (5-го) и Великобритании (7-го). В плей-офф, который стартует 9 сентября с 1/8 финала, выходят по 4 лучшие команды из каждой группы.