Саша Обрадович: "Талант Шведа решил игру"

Главный тренер сборной Сербии Саша Обрадович после поражения от России в матче чемпионата Европы отдал должное российскому атакующему защитнику Алексею Шведу. Также он признался, что не ждал от россиян такого старта на турнире.

– Мне очень понравилось, как защищался Богданович, но талант Шведа решил игру, - цитирует пресс-слудба краснодарского "Локомотива" Обрадовича. - Очень хорошую встречу сегодня провели Ивлев и Хвостов. Конечно, немалую роль в итоговом результате сыграл предыдущий матч против Турции. Две победы над сильнейшими соперниками в группе – хороший, хоть и неожиданный, старт для России. Этот результат создаст отличную атмосферу для восстановления перед следующими играми.