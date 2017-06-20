Россиянки уступили Греции на чемпионате Европы, проиграв третью четверть 4:22

Женская сборная России проиграла Греции в первом раунде плей-офф чемпионата Европы - 58:62. Россиянки вели к большому перерыву 32:28, но уступили в третьей четверти 4:22.

В четвертьфинале чемпионата Европы гречанки встретятся с Турцией.

В другом матче Италия одолела Венгрию - 49:48 - и встретится с Бельгией.

Чемпионат Европы

Женщины

Плей-офф

Первый раунд

Италия - Венгрия - 49:48 (12:14, 17:7, 5:19, 15:8)

РОССИЯ - Греция - 58:62 (15:19, 17:9, 4:22, 22:12)