Россиянки уступили Греции на чемпионате Европы, проиграв третью четверть 4:22

Женская сборная России проиграла Греции в первом раунде плей-офф чемпионата Европы - 58:62. Россиянки вели к большому перерыву 32:28, но уступили в третьей четверти 4:22.
В четвертьфинале чемпионата Европы гречанки встретятся с Турцией.
В другом матче Италия одолела Венгрию - 49:48 - и встретится с Бельгией.
Чемпионат Европы
Женщины
Плей-офф
Первый раунд
Италия - Венгрия - 49:48 (12:14, 17:7, 5:19, 15:8)
РОССИЯ - Греция - 58:62 (15:19, 17:9, 4:22, 22:12)
dmitriys
Boleijj protiv баскетбол и волейбол делят 2-3 место по популярности в мире. Опережая даже хоккей, так как в него серьезно играют максимум 8-10 стран. Так что не надо болтологии. А на ОИ в РИО мы взяли 1 золото в командных видах в женском гандболе.
00:38
DG (new))
Костариканец!В Латвии скоро полтора землекопа останется. Вымирает страна. ...... Да, демографы говорят, что через 50 лет меньше миллиона будет, но на сегодняшний день из своего мизера, они выжали больше, чем Россия из своих возможностей
00:36
dmitriys
Нашел юноши U-20 играют во втором!!!! дивизионе ЧЕ. То есть следующий ЧМ для этой категории мы пропускаем. Может хоть этот дивизион выйграем.
00:34
Джон....Сильвер
dmitriys - Правильно, где Кулагину развиваться - там Хайнсы и Теодосичи тон задают. А он сидит на скамейке потому, что нужны по лимиту россияне. В любом случае ему прекрасно, где он еще такие большие деньги урвать сможет, ничего не делая! Итак во всех серьезных клубах у нас.
00:33
Boleijj protiv
Джон....Сильвер --------- Расскажи сколько Латвия завоевала медалей на ОИ в Бразилии.
00:31
Boleijj protiv
Джон....Сильвер ------------- И что, что пробились? Баскетбол никому не нужный спорт, оценивай все по футболу, а не по хламу какому-нибудь.
00:29
dmitriys
Джон....Сильвер В том то и дело. Молодых не прибавляетя . А те кто есть деградируют. Достаточно посмотреть как играл Кулагин когда его выпускали в финале лиги ВТБ.
00:28
Джон....Сильвер
Про путинское ТВ уже и написать нельзя - цензура не дремлет у нас. Что такого плохого я написал?
00:28
Джон....Сильвер
DG (new)) На счет карликовой Латвии согласен. Да и вообще прибалтов. Говнистые страны, но в плане спортивности - шляпу снимаю перед ними. Даже их девки в четвертьфинал пробились, обыграли то действующих чемпионок Европы! Населения то у них всего миллион и 900 тысяч. 6-ая часть Москвы! А талантов больше и негров не надо! Все правильно, там государство под контролем держит. И ведь много то не надо. Построй площадки баскетбольные, подтолкни молодых не водку пить в подвалах, а мячик гонять. Найми людей, чтоб отслеживали за талантами и уже полдела сделано в развитии! У них то страны тоже не богатые - Газпромов и Роснефти нету! Просто мозги есть развивать хоть и понемногу свое, чем платить Халкам по 40 миллионов!
00:24
Костариканец!
DG (new)) Джон....Сильвер... Знаешь, ты во многом прав, но.... вот смотрю я на туже Латвию (вернее Ригу, как там на переферии не знаю), так баскетбольные тренеры сами по школам ходят, во все классы, даже выпускные суются, приглашают всех и косых и кривых , с недостатком роста и с избыточным весом, лишь бы приходили, потом вычленяются лучшие, но и те кто не прошел по физпараметрам не выгоняются, каждому находится своя команда, свой тренер и толстячки телепаются на своем уровне ====== В Латвии скоро полтора землекопа останется. Вымирает страна.
00:21
Boleijj protiv
DG (new)) ------------- Баскетбол вообще мало кому нужный спорт, особенно женский, всякие убогие латыши пусть и играют.
00:20
Баск
То, что мутко убил наш спорт и ежу понятно. А вот конкретно по этой игре у меня 2 вопроса. 1.Что в перерыве сказал тренер, что наши вышли с дрожащими руками и уж совсем перестали играть? 2.Кто учил так в защите играть Вадееву, а особенно Жедик, и почему тренер оставил этих беззащитных женщин на площадке?
00:19
Джон....Сильвер
dmitriys На мужском евробаскете скорее всего будет что-то подобное... 00:11 - А за счет чего там может быть что-то другое? Это не ЦСКА! Там у нас не будет Де Коло, Джексона, Теодосича, Хайнса... В лучшем случае там будут Швед и Хряпа, которым все до... ну вы поняли.
00:17
DG (new))
Джон....Сильвер... Знаешь, ты во многом прав, но.... вот смотрю я на туже Латвию (вернее Ригу, как там на переферии не знаю), так баскетбольные тренеры сами по школам ходят, во все классы, даже выпускные суются, приглашают всех и косых и кривых , с недостатком роста и с избыточным весом, лишь бы приходили, потом вычленяются лучшие, но и те кто не прошел по физпараметрам не выгоняются, каждому находится своя команда, свой тренер и толстячки телепаются на своем уровне (и тут могое от родителей зависит, тренера как бы говорят, видите мол мы ваше чадо не выгоняем, но оно на порядок ниже требований по своим кондициям, т.ч. либо гоняйте дома , типа дополнительные физнагрузки, либо смиритесь с тем, что большой спорт не для вашего дитятка) но шанс оставляют всем... И самое главное, в Риге практически все баскетбольные секции для детей младше 14 бесплатные, больше такого ни в одном виде спорта нет. Страна маленькая, с массовостью беда, нужно хоть как то выигрывать конкуренцию у других видов... и по факту, в любой детской баскет школе - главное ребенок, тренер что-то вроде обслуживающего персонала
00:15
dmitriys
На мужском евробаскете скорее всего будет что-то подобное...
00:11
Ралпачан Фляйшманъ
поздравляю Андрюху Кириленко - баскетбол достиг такого дна, что падать дальше некуда, так что в ближайшие годы наверняка будут какие то результаты, которые радостно объявят перемогам и признаками неминуемого светлого будущего. а так - тенденция уже не первый год - в игровых видах спорта - беспросветность и руины. но вот что характерно - для чиновников то все прекрасно. в гандболе позорно слились с отстоями в группе (одни Шведы были приличные, ну так с ними вообще вынос тела случился) - зато теперь повод пет песенку про необходимость "смены поколений". в женском баскетболе то же самое. фактически, на 4 года можно теперь забыть про его существование, то есть, на следубщем крупном турнире будут уже большей частью другие лица - а что это значит? правильно, нам снова споют, что "быстрых результатов не бывает", и что "молодым девчонкам требуется время на адоптацию ко врозслому баскетболу". ну а что, деньги бюджетные осваиваются, ответственности никакой, пипл хавает, а если что - то спортивные аналитики разом объяснят, что не все так плохо, и что уровень европейского баскетбола так вырос, что и позорнейший слив полумертвым гречанкам - это, в общем то, достойно и прилично, не 40 очков же проиграли, в самом деле.
00:11
Джон....Сильвер
Новоуепинни - Самое смешное, что даже в Принц толку нету! Когда смотришь тайм-ауты сборной РФ - тупо ржешь! Васин что-то орет по-русски, доказывает - Вадеевой так делай, Кирилловой - другое, а Принц сидит рядом - ни хрена не понимая русского языка, переводчик в эту трель и пары слов не успевает вставить! От этого и хаос - никто не знал, что им делать, каждый сам по себе. Огромная ошибка была включать черных в сборную!
00:05
Мару_Саймон
Вот что значит ужесточили допинг-контроль
00:05
Новоуепинни
А в мужском баскете умора не меньше )) ЦСКА в 96-й раз подряд чемпион, из своих ни в одной команде никого даже близко толкового нет, одни амеры, юги, греки, французы - кто угодно )) Очень интересный чемп, просто феерия ))
00:01
Новоуепинни
А че почистили-то? Ничего крамольного, простая правда: чемпионат России - фуфел, держался и держится только за счет легов типа Бекки Хэммон, Л.Джэксон или щас Принс. А уровень аборигенок - не выше, чем например сборных Украины или Белоруссии
23:57 20 июня
Stena
To Новоуепинни: А чего ты так обрадовался то? Ваши то (незалежные) еще глубже ...
23:52 20 июня
Becky Hammon
эх как Бэкки в 2012 закончила со сборной , совсем тухло стало , а ее еще и критиковали некоторые , сегодня вообще день больших кэфов латвия за 4,7 это читалось , украина провалилась за 3,8 тут конечно тупо , словачки самая молодая команда если верить ростеру , игры то не смотрел , украина че то американку левую подписало постоянно на 0 очков , не зря я ее не знаю , видимо на какую хватило денег , на одной ягуповой не выехали , россия то же отлилась за 3,8, и италия на зубах лишь 49:48 а если б венгрия выиграла то же кэф выше 3, это так прессои бы на всех не фаворитов за 100 было б , вообще чемпионат где любая любую может выиграть , хотя франция и испания чуть выделяются , чехия удивила , продула венгрии и украине и лишь когда нечего не надо выиграла испанию
23:52 20 июня
Джон....Сильвер
DG (new)) - С системой надо что-то делать. Ведь никто в эти ДЮСШ не вкладывает, таланты не растят там уже, или в малых количествах. Не тренеры виноваты. Кого не поставь - все то же будет. Когда у нас в суперлиге 10 команд набрать не могут, в которых тон задаю иностранки, какое тут развитие? Деньги есть - накупили звезд - титул взяли и так далее. Хозяевам этих клубов не нужно развитие - им нужен конкретный результат, они не будут вкладывать в 10-летнюю Машу из Нового Уренгоя, они купят себе американок супер-звезд. Такая картина в принципе не только у нас. Но, у нас за развитие юных талантов должна следить Федерация и заниматься их взрослением, а этого нету!
23:52 20 июня
Новоуепинни
И кстати да - продолжайте ставить командовать всяких своих Кириленок, Сафиных и тд )) Еще и не то увидите ))
23:49 20 июня
Новоуепинни
Кто там год назад фапал на Ванееву? Типа звезда круче Л.Джэксон )) Ну-ну, посмотрел я на эту колхозницу )) Только на коровьей ферме у буренок молоко брать ))
23:47 20 июня
Не брат
Конечно я феерии от наших и не ждал, но увиденное просто убило. Нет организованной игры, нет движения, Вадеева физически не готова (или она всегда такая плюшевая?), Тихоненко из под кольца забить не может. Весь расчет в атаке на авось, Принс в игру сборной не встроена, притом что по классу выше любого игрока сборной России, игра в обороне не лучше, в третьей четверти рассыпались: две трехи в лоб за 30 секунд - все стояли и смотрели, залетит или нет. Очень жаль, мне казалось, что у нас в женской сборной дела получше.
23:44 20 июня
DG (new))
Джон....Сильвер Зашел на сайт ФИБА - так вот ПИПЕЦ еще впереди! Наши молодые дарования в U-16, U-18, U-20 намного печальней выглядят. У девок в одной из категорий бронза была, в другой 11 - место. Мужики из 3 категорий в двух вообще не участвуют! Эстония есть, а России нету - во как! //////////////////////// Предлогаешь рубить руки тренерам ДЮСШ и СДЮШОР, а потом отправлять их на поселения без выходного пособия???
23:43 20 июня
Джон....Сильвер
Еще инфа интересная. Где уж нам баскетбол развивать, если его популяризацией никто и не занимается, особенно наши спортивные чиновники. Среди молодежных команд мужских и женских в 6 категориях с момента распада СССР, с 1992 года было проведено 102 чемпионата Европы по баскетболу. Кто угадает, сколько раз в России было???? - 1 раз! в 2005 году в Чехове и ВСЁ!!!! Какое тут нахрен развитие может быть! В Латвии раз 6, в Македонии, Румынии много раз, а в России один раз!!!
23:42 20 июня
FINIX
смотрю я на женский баскетбол и думаю. в нём нет ничего за что люди любят эту игру. ни скорости, ни техники, ни мысли, ни мощи. всё происходит благодаря перепадам женского настроения. в женском баскетболе даже нет сексуальности. и не потому что они так одеты или страшненькие. баскетбол ломает устоявшиеся стереотипы о женственности, привлекательности.и сломав их не предлагает ничего, кроме потных лиц, синяков на руках, отвратительных гримас етс... ПС: Игра получилась очень характерной для нашей сборной на этом ЧЕ. Нет ни намёка на какую-то систему, на какие-то базовые комбинации. Пикнрол с Вадеевой - высшее достижение тренерской мысли. А так, играли по принципу "задавим в краске". И действительно, подборов брали кучу. Вот только не помогло это. И это ещё одно отличие женского баскетбола. В мужском выигрывающий подбор побеждает в 99,99%.
23:41 20 июня
Slim Taller
Дерут по всем фронтам.За гандболом баскетбол,за баскетболом следом пойдёт футбол.
23:40 20 июня