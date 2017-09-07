Россия обыграла Великобританию на Евробаскете

Сборная России в заключительном матче группового турнира чемпионата Европы обыграла команду Великобритании со счетом 82:70. Подопечные Сергея Базаревича ранее уже обеспечили себе выход в 1/8 финала турнира. Самым результативным игроком матча стал защитник российской сборной Алексей Швед, набравший 30 очков.

Россия в групповом турнире одержала четыре победы в пяти играх. На данный момент россияне возглавляют турнирную таблицу группы D - у команды 9 очков.

Итоговое место россиян, а также соперник по плей-офф определятся сегодня после оставшихся матчей группового турнира.

Чемпионат Европы

Мужчины

Группа D

Россия – Великобритания – 82:70 (23:16, 20:15, 18:23, 21:16)

Р: Швед (30), Фридзон (14).

В: Кларк (21), Оласени (19).