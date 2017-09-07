Россия обыграла Великобританию на Евробаскете

Сборная России в заключительном матче группового турнира чемпионата Европы обыграла команду Великобритании со счетом 82:70. Подопечные Сергея Базаревича ранее уже обеспечили себе выход в 1/8 финала турнира. Самым результативным игроком матча стал защитник российской сборной Алексей Швед, набравший 30 очков.
Россия в групповом турнире одержала четыре победы в пяти играх. На данный момент россияне возглавляют турнирную таблицу группы D - у команды 9 очков.
Итоговое место россиян, а также соперник по плей-офф определятся сегодня после оставшихся матчей группового турнира.
Чемпионат Европы
Мужчины
Группа D
Россия – Великобритания – 82:70 (23:16, 20:15, 18:23, 21:16)
Р: Швед (30), Фридзон (14).
В: Кларк (21), Оласени (19).
spetrov
Thomas_Boy_, ты, видимо, не понял. Гоборова я отношу к звездным нашим игрокам. С оговорками. Почему Панкрашкин с натягом? Потому что лидерство упомянутых троих было заметным. Панкрашкин - не звезда. В той звездной команде картины не портил. Был одним из. Не более. На мой взгляд. А так - да мало ли кто по каким причинам на каких соревнованиях у нас играл. Выстрелили в каком-то сезоне-двух. Пока Володя Ткаченко со своими болячками мучился.
17:40
Don
Во второй половине 80-х были ещё несравненные греки вместе с Галлисом!
17:37
Don
Thomas_Boy, так никто и не сравнивает, конечно небо и земля! А про Самойленко, Саврасенко и Пашутина, что они приличные по европейским меркам игроки, это смешно! Чем тот же Саврасенко лучше Воронцевича? Ростом? Просто лучше никого не было, взяли их!
17:35
Thomas_Boy_
spetrov __________, да так и сказать. :) Ткаченко, Сабонис, Белостенный, Понкрашкин с натягом. Гоборов, к сожалению, рано ушел. Жигилий, быть может. Дерюгин? Пусть будет. :) Лопатова, Волкова и Ко можно я не буду считать центровыми? :) ____________ Гоборов рано ушел, но на ЧЕ и ОИ поиграл. И медали брал. Мало того, уже в 1987-ом Гомельский так доверял Гоборову, что в итоге завалил ЧЕ в Греции из-за него. Почему Панкрашкин-то с натягом? Почему не учитываешь Бабенко, игравшего на ЧЕ-87? Почему нет Гришаева, игравшего на ЧМ-86? Лопатова, Волкова и Бережного можешь не учитывать.
17:34
Thomas_Boy_
Дерюгин был центровым.
17:29
Thomas_Boy_
Don _____________ Чем он принципиально лучше? Мозговым? То есть, один игрок, пусть даже на такой важной позиции как центровой, способен столь кардинально изменить ситуацию? Нет, конечно, Мозгов - не Десятников, у того мяч просто из рук вываливался. Но он и не Сабонис. А в целом составы примерно одинаковы. В 2007-ом у нас были Моня, Самойленко, Хряпа, Саврасенко, Захар Пашутин - это очень приличные по европейским меркам игроки, с которыми выход из группы на Евро не был проблемой. Про 80-е и чемпионаты мира ты лучше ничего не говори. В 80-е были юги. Были сильные испанцы и итальянцы. Американцы хоть и не привозили игроков из НБА, в составе имели тех, кто уже был на контрактах там ив будущем многие становились звездами. Мало того, на ЧМ сборная СССР всегда была в призерах. 1982-ой выиграли, в 1986-ом и 1990-ом были вторыми. Причем в 1990-ом был практически второй состав с пенсионером Лопатовым, который уже года три как не играл по нормальному. Так что сравнивать ту сборную СССР и нынешнюю сборную России - это все равно что равнять "Феррари" с мотороллером.
17:27
spetrov
...Т.е. реально получается человек 6 при том, что Ткаченко, Сабонис, Белостенный - ярко выраженные лидеры в этой классификации. Гоборов за скобками. Надежды подавал большие.
17:26
spetrov
Thomas_Boy_, да так и сказать. :) Ткаченко, Сабонис, Белостенный, Понкрашкин с натягом. Гоборов, к сожалению, рано ушел. Жигилий, быть может. Дерюгин? Пусть будет. :) Лопатова, Волкова и Ко можно я не буду считать центровыми? :)
17:21
I love sports
Томас,а пять лет назад мы стали ТРЕТЬИМИ в МИРЕ.Не думаю,что есть смысл сравнивать прошлые и нынешний че.На этом че россияне хоть не выглядят супертопами,но играют гораздо интереснее,чем на прошлых чемпионатах
17:20
Andvaraforce
Ну, Дерюгин всё-таки был тяжёлым форвардом с броском.
17:19
Don
Thomas_Boy, то что было два года назад и четыре,ты сравни составы, сейчас всё таки состав получше, жаль только нет Карасева) Я думаю все эти Базаревичи, Карасевы, Пашутины никакущие тренеры! Что в 2007 г. кроме Кириленко и Холдена у нас были ещё какие-то крутые баскетболисты? Конечно нет, просто у нас был Блатт, вот он тренер с большой буквы. Я не удивился бы, если он с этим составом, который сейчас выиграл бы этот ЧЕ или до финала дошёл бы. А в 80-е имея 10-12 центровых европейского уровня мы выиграли только один ЧМ, в 1982 г., учитывая при этом, что за американцев не играли в те годы профессионалы, да и Европу, из 5 ЧЕ в 80-е мы выиграли только два: в 1981 г. и в 1985 гг. Правда ещё ОИ в 1988 г. выиграли. Но всё равно сегодняшние игроки конечно не чета тем, что были в 80-е.
17:13
Thomas_Boy_
Что-то я Панкрашкина через "о" написал... Ошибочка.
17:11
Паснаход
Швед и все остальные. Базаревич мямля.
17:09
Thomas_Boy_
I love sports ___________ Я напоминаю, что четыре года назад мы заняли предпоследнее место на ЧЕ. Потому хоть потенциально сборная и сильнее Британии и Бельгии, поражение от них не стало бы сенсацией.
17:05
Thomas_Boy_
spetrov ___________ Да как сказать... Сабонис, Белостенный, Дерюгин, Гришаев, Ермолинский, Понкрашкин, Бабенко, Гоборов, Ткаченко - это чисто центровые. Но при этом были еще Лопатов, Волков и Бережной, которые волне могли бы играть на этой позиции. Насчет Сизоненко сказать сложно, был он хоть и огромен, но юги бы его забили просто физически. Так что играть он, конечно, мог, но не очень долго.
17:03
I love sports
Томас,ты слишком пессимистичен.Да,Сербией никто не ожидал,но сборная действительно сыграла хорошо.С Бельгией и бритами - наоборот,победы этих соперников было бы чудо,потому что по качеству игроков и какие клубы они представляют Россия смотрелась фаворитом.Выход в по планировался,хоть с четвёртого места.Что же до прошлых че,там были другие тренеры,не было некоторых основных игроков,ну вообщем те сравнения неуместны,нужно смотреть этому году,по отбору и френд-матчам.
17:02
diskmen
Ждём победы Турков над Латвией , тогда у нас будут Венгры и шанс выйти 1/4 финала.В противном с Хорватией. Мы с ней не справимся.
16:58
spetrov
Про 10-12 центровых ты подзагнул, конечно. :)
16:52
Thomas_Boy_
После Сербии тоже ныли. После всех игр ныли. Команда по уровню исполнителей дай Бог в десятке в Европе, не больше. Все эти победы в основном - чудо. Я напоминаю, что два года назад мы проиграли в группе сцаным полякам, финнам и израильтянам. А четыре года назад заняли фактически предпоследнее место на ЧЕ. Так радуйтесь, что сейчас хоть что-то получается. В 80-е годы у нас было 10-12 центровых европейского уровня. И это были не только прибалты с украинцами. Сейчас есть только Мозгов. Про разыгрывающих просто молчу. У нас играть некому. Но мы как-то прорываемся в 1/8 финала.
16:38
MVD1969
Thomas_Boy_ Какой игры ждем? Да хотя бы как с сербами.
16:30
Электросталец
ничего и не ждем, потому что ничего и не будет, даже с С. Карасевым
16:30
akkustik
Тайм-ауты Базаревича- это что-то
16:29
I love sports
А если бы не Швед??? А если бы у него не пошло?Что частенько бывает.Позора бы не обобрались.Если волейболисты в концовке прибавляли,что являлось следствием хорошей подготовкой,то баскетболисты словно "ватные"в конце.Надеемся,что турки помогут и в по будут играть с венграми
16:25
Thomas_Boy_
Натужно, еле-еле... Вам напомнить как играла сборная России на прошлом чемпионате? Что, лучше всем проиграть? Что за нытье - не понимаю. Для этой сборной выход в 1/8 - это подвиг. В России сейчас нет баскетбола. Нет толком ни одного сильного тренера. Какой игры вы ждете?
16:23
Helicopter
Мозгов совсем не впечатляет. Разыгрывающего серьёзного и шансы бы резко повысились. А так с Победой! Тут недонастрой скорее всего.
16:22
oleg.bob
Yes!!! Так держать и дальше!
16:20
Carlos_Valderrama
1/4 финала их потолок.
16:17
Электросталец
натужно, проходной двор
16:15
maxcds
еле-еле. никакущая команда
16:14