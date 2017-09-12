Никита Курбанов: "В сборной России все бьются друг за друга"

Форвард сборной России Никита Курбанов отметил, что в команде на Евробаскете-2017 сложилась дружеская обстановка. По его словам, в каждом матче игроки бьются друг за друга. В среду, 13 сентября, россияне сыграют в четвертьфинале против сборной Греции.

– Мы бьемся друг за друга, в команде очень хорошая, дружеская обстановка, – приводят "Известия" слова Курбанова. – Мы верим в свои силы, нашего тренера, командный дух. Впереди нас ждет встреча с очень сильной сборной Греции, где собрано много опытных баскетболистов, выступающих в ведущих клубах Евролиги.