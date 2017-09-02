Никита Курбанов: "Главным было не поддаваться на провокации"

Форвард сборной России Никита Курбанов объяснил, за счет чего удалось победить в групповом турнире одного из фаворитов Евробаскета Сербию (75:72). Также он рассказал, что сказали команде тренеры после первого матча с Турцией.

– Главным для нас после вчерашнего матча с Турцией было не сломаться физически и не дать соперникам втянуть нас в их игру, – сказал Курбанов. – Навязывать борьбу, как в обороне, так и в атаке, не поддаваться на провокации. Сербы же всегда показывают силовой, организованный баскетбол. Понятно, что тяжело держать Марьяновича, но у них даже разыгрывающие тоже очень атлетичные. Думаю, нам удалось это сделать, мы добились своего.

– По сравнению с товарищеским матчем с той же Сербией на турнире в Германии, в чем команда прибавила?

– По моему мнению, в организованности и терпении. Тренеры после Турции сказали – молодцы, что выиграли, начало положено, но впереди еще серьезные матчи. Нужно быть сконцентрированными, играть все микромоменты на сто процентов, и из них сложится результат. Может, пока и не на сто процентов, но мы старались. Это дало плоды. (Антон БАБОШИН)

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