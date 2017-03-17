Мозгов выступит на Евробаскете-2017

Центровой "Лейкерс" Тимофей Мозгов принял окончательное решение выступить за сборную России на чемпионате Европы 2017 года. По словам его агента Максима Шарифьянова, решение руководства калифорнийского клуба убрать 30-летнего российского баскетболиста из ротации до конца сезона сыграло на руку сборной. По словам Шарифьянова, Мозгов спокойно отреагировал на исключение из заявки до окончания регулярного сезона.

– Тимофей сыграет на Евробаскете, – цитируют "Известия" Шарифьянова. – Межсезонье в любом случае получалось бы для него очень длинным: при всех раскладах команда Тимофея не попадала в плей-офф НБА, что было понятно еще в декабре 2016 года. Отдыхать 4,5 месяца – это неправильно, да и сам Тимофей никогда не позволял себе такого длинного отпуска. Поэтому было ясно, что впереди у него подготовка и выступление на Евробаскете-2017. Исключение Тимофея из ротации клуба пойдет на пользу нашей сборной. Он будет посвежее, потому что нагрузки во всех матчах НБА очень высокие.

Одно дело, когда ты борешься за чемпионство со своей командой, и совсем другое, когда выступаешь за клуб, решающий иную задачу, а именно – получение более высокого выбора на драфте НБА. Тимофей всё прекрасно понимает, никакого расстройства нет. Он продолжает каждый день работать в зале – это у него в крови. За это Мозгов и получил тот контракт, который он имеет сегодня.