Мессина вывел Италию в четвертьфинал Евробаскета

Сборная Италии одолела Финляндию (70:57) в 1/8 финала чемпионата Европы. Самым результативным игроком встречи с 22 очками стал защитник итальянцев Марко Белинелли, реализовавший пять из восьми трехочковых. Напомним, что итальянскую команду возглавляет экс-главный тренер ЦСКА Этторе Мессина.

Соперник Италии по четвертьфиналу определится в дуэли сборных Венгрии и Сербии, уступившей России на групповом этапе.

Чемпионат Европы

Мужчины

1/8 финала

Финляндия – Италия – 57:70 (17:30, 12:18, 13:10, 15:12)

Ф: Копонен (13), Салин (11 + 8 подборов), Уилсон (8), Маркканен (4).

И: Белинелли (22), Датоме (15), Хэкетт (10), Мелли (10).