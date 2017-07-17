L'One записал для ФИБА обращение к сборной России

Официальный Твиттер ФИБА опубликовал видеоролик с известным российским исполнителем L'One. Музыкант на баскетбольной площадке призвал поддержать сборную России на Евробаскете-2017.

Напомним, что турнир пройдет в Израиле, Румынии, Турции и Финляндии с 31 августа по 17 сентября. Российская команда сыграет в одной группе против Великобритании, Сербии, Латвии, Турции и Бельгии.