L'One записал для ФИБА обращение к сборной России

Официальный Твиттер ФИБА опубликовал видеоролик с известным российским исполнителем L'One. Музыкант на баскетбольной площадке призвал поддержать сборную России на Евробаскете-2017.
Напомним, что турнир пройдет в Израиле, Румынии, Турции и Финляндии с 31 августа по 17 сентября. Российская команда сыграет в одной группе против Великобритании, Сербии, Латвии, Турции и Бельгии.
.@L_One_Mars showing some ❤️️ for @russiabasket 🇷🇺! #EuroBasket2017 pic.twitter.com/utMAJs5Bit– FIBA (@FIBA) 17 июля 2017 г.
- Сборная России (Баскетбол)
- Сборная Сербии (Баскетбол)
- Сборная Турции (Баскетбол)
- Сборная Латвии (баскетбол)