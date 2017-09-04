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16:55 | Баскетбол — Чемпионат Европы

Колобков назвал неожиданными результаты сборной на Евробаскете


Министр спорта РФ Павел Колобков признался, что приятно удивлен успешным выступлением сборной России на старте чемпионата Европы. В двух стартовых матчах турнира команда Сергея Базаревича одержала победы над Турцией (76:73) и Сербией (75:72).

- Тут уж совсем неожиданно, потому что результаты последних лет нас очень расстраивали, - цитирует ТАСС Колобкова. - А тут две игры с сильнейшими командами и две победы. Будем ждать с нетерпением каждого матча.

Напомним, сегодня, 4 сентября, сборная России сыграет с Бельгией. Начало игры - в 17.00 по московскому времени.

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http://tass.ru/sport/4530843

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