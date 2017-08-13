Кириленко считает, что Мозгов справедливо признан лучшим игроком турнира в Казани

Президент РФБ Андрей Кириленко отметил, что центровой сборной России Тимофей Мозгов справедливо признан лучшим игроком товарищеского турнира в Казани. Он также добавил, что в национальной команде сейчас хорошее настроение и есть правильная заряженность на игру.

Напомним, что сборная России на турнире в Казани обыграла Германию (89:60), Венгрию (84:69) и Исландию (82:69).

– Содержание нашей игры мне понравилось – стали много задействовать в атаке Тимофея Мозгова, который справедливо признан лучшим игроком турнира, – приводит ТАСС слова Кириленко. – Две последние встречи здорово провел Михаил Кулагин, который и попадал сам, и вел игру команды. Единственное – ему необходимо добавлять в агрессивности, что поможет подняться на ступеньку выше.

Хороший турнир, отлично организованный, который к тому же прошел в очень нужное время. В Санкт-Петербурге сборная России выступала под серьезными физическими нагрузками, в Казани же были более осмысленные действия.

Вообще ребята выглядят хорошо, более собраны. Чувствуется, что после поражения от Израиля были сделаны правильные выводы. На следующей неделе сборная отправится в Германию, где ее по полной будет экзаменовать команда Сербии – наш соперник по группе на Евробаскете. Пока же все идет по плану, и главное, что в сборной хорошее настроение и есть правильная заряженность на игру.

Напомним, что чемпионат Европы пройдет с 31 августа по 17 сентября в Стамбуле, Хельсинки, Тель-Авиве и Клуж-Напоке. Россияне проведут все матчи группового раунда в Стамбуле, где их соперниками станут сборные Великобритании, Сербии, Латвии, Турции и Бельгии.