Как Богданович остановил Россию. Видео

Твиттер ФИБА выложил нарезку лучших моментов полуфинального матча чемпионата Европы между сборными России и Сербии (79:87) с участием лидера сербов Богдана Богдановича, который отметился 24 очками.
В финале соперником Сербии станет Словения, впервые в своей истории добравшаяся до этой стадии. В матче за бронзу россияне сыграют с Испанией.
Россия проиграла Сербии. Как это было
Big time performance from a big time player! The @LeaderOfHorde (24pts) leads @KSSrbije 🇷🇸 to the #EuroBasket2017 Final! pic.twitter.com/1Ru3NXHTrA– FIBA (@FIBA) 15 сентября 2017 г.