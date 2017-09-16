Как Богданович остановил Россию. Видео

Твиттер ФИБА выложил нарезку лучших моментов полуфинального матча чемпионата Европы между сборными России и Сербии (79:87) с участием лидера сербов Богдана Богдановича, который отметился 24 очками.

В финале соперником Сербии станет Словения, впервые в своей истории добравшаяся до этой стадии. В матче за бронзу россияне сыграют с Испанией.

Россия проиграла Сербии. Как это было