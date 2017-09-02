Израиль уступил Литве, Валанчюнас сделал дабл-дабл

Сборная Литвы одолела Израиль (88:73) в матче группового турнира чемпионата Европы. У хозяев 20 очками отметился Ричард Хоуэлл. Центровой прибалтов Йонас Валанчюнас оформил дабл-дабл.

Литовцы реабилитировались за поражение от Грузии в стартовой встрече. Израиль потерпел второе поражение подряд.

Чемпионат Европы

Мужчины

Групповой турнир

Группа B

Израиль – Литва – 73:88 (23:19, 14:19, 14:33, 22:17)

И: Хоуэлл (20), Мекель (18), Касспи (15).

Л: Улановас (18), Гудайтис (16), Кузминскас (16), Валанчюнас (11 + 10 подборов), Мачюлис (8 + 9 подборов).