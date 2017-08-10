Дэвид Блатт: "Сборная России способна завоевать медали на Евробаскете-2017"

Экс-тренер сборной России Дэвид Блатт в интервью "Известиям" отметил, что команда может успешно выступить на Евробаскете-2017. По его словам, россияне как минимум отберутся на чемпионат мира-2019, для чего нужно попасть в десятку лучших команд.

– На ваш взгляд, сборной России по силам выиграть чемпионат Европы 2017 года?

– В распоряжении Базаревича очень сильные игроки. Швед – один из лучших защитников Европы, очень большой талант, который с годами становится всё сильнее и сильнее. Мозгов – один из лучших центровых Европы. Даже несмотря на его не самый удачный сезон в составе "Лейкерс", в этом мало кто сомневается. Также у вас есть игроки ЦСКА – Андрей Воронцевич, Виталий Фридзон, Никита Курбанов, Семен Антонов, Михаил и Дмитрий Кулагины. Они играют под давлением целый год и способны взять игру на себя в решающий момент матча. Есть и еще целый ряд классных игроков. Поэтому я верю в сборную России на Евробаскете.

– Ваш прогноз?

– Во-первых, сборная России отберется на чемпионат мира – 2019. Во-вторых, думаю, что команда способна выиграть медали. Конечно, делать прогнозы на такие турниры сложно. Евробаскет очень непредсказуем.