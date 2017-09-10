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23:31 10 сентября | Баскетбол — Чемпионат Европы

Дабл-дабл Шведа вывел Россию в четвертьфинал Евробаскета

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В матче 1/8 финала чемпионата Европы сборная России обыграла Хорватию – 101:78. Самым результативным игроком встречи у россиян стал Алексей Швед, набравший 27 очков. Также защитник записал на свой счет 12 передач, оформив дабл-дабл.

У хорватов 28 очками отметился Боян Богданович. Соперником россиян по четвертьфиналу Евробаскета станет сборная Греции. Поединок состоится 13 сентября.

Чемпионат Европы

Мужчины

1/8 финала

Хорватия – РОССИЯ – 78:101 (23:25, 19:21, 15:26, 21:29)

Х: Боян Богданович (28), Шарич (13), Зорич (11).

Р: Швед (27 + 12 передач), Зубков (14),  Кулагин (14), Фридзон (13), Мозгов (10).

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/europechamp/2017/

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (35)
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oleg.bob

Лучший матч! А Швед- мировой класс!

00:10

Halifax

Хорватия? Не заметил... Там на турнире есть команды посерьезнее .. Даж не интересно смотреть было...

00:04

Дарт Вейдер Первый

dim777. Сделали. 77:64

00:04

Thomas_Boy_

Вспомнился полуфинал ЧЕ-93 с теми же хорватами, в котором у наших, казалось, вообще ни единого шанса нет против Раджи, Вранковича, Цветичанина и Комазеца. А они взяли и раскатали Хорватию. Правда, в финале немцам все-таки уступили.

00:00

Паласиос

Швед на уровне... Но вот Зубков, Кулагин очень порадовали... Две очень нужные "трехи" положил Хвостов..

23:55 10 сентября

DG (new))

Сергей Валерьяныч может убедить Россию забыть фамилию Блатт

23:50 10 сентября

fonkom

Главное - с греками не пострадать от самоуверенности.

23:47 10 сентября

AFoot

Показали игру финалиста как минимум, предельная концентрация весь матч, браво!

23:46 10 сентября

dim777.

А почему мы будем играть с греками, а не Литвой? Что, греки сделали литву?

23:45 10 сентября

Dzhan1328

Можно поздравлять наших с выходом в полуфинал,Греки вообще откровенно слабо играли на групповом этапе,не думаю что они так и планировали,просто состав слаб,а Литовцы днище,потому и проиграли. Матч между ними был просто удручающим и нет сомнения что Россия без проблем расправится с Грецией.

23:45 10 сентября

fonkom

Великолепная игра на протяжении всего матча с идеальной игрой лидера!

23:44 10 сентября

$n10nep$

Анастасия Волочкова Греков можно обыгрывать,игру показали потрясающую,лишь-бы заранее не поверить в победу.Вообще можно и в финал попасть,если и дальше полетит. 23:40 ================================ Анастасия, хватит уже топлесс везде выставляться!

23:43 10 сентября

Thomas_Boy_

Приятно, что в сборной 5 (!!!) человек, которые играли за наш БК "Нижний Новгород".

23:41 10 сентября

Paf

Спасибо парням за истинное удовольствие от игры!

23:40 10 сентября

Solace.

Браво, фантастически игра от сборной России :) Мужики!

23:40 10 сентября

Анастасия Волочкова

Греков можно обыгрывать,игру показали потрясающую,лишь-бы заранее не поверить в победу.Вообще можно и в финал попасть,если и дальше полетит.

23:40 10 сентября

diskmen

tigana.1982 Одним из них был я.Приношу извенения,не ожидал.Такой игры наша команда давно не показывала.Победа очень приятная.

23:39 10 сентября

dim777.

Где нытики, которые ныли после группового этапа? Ау? Наши - МОЛОДЦЫ

23:39 10 сентября

Serenky25

Я смотрел...и надеялся.я ждал и дождался. Выпил при просмотре..не отрцаю. Но то что куплено должно быть випито

23:38 10 сентября

akkustik

Кайф!!! Швед пора в NBA!

23:36 10 сентября

Thomas_Boy_

Теперь по любому одна из команд, за которые я болею, будет в полуфинале.) И это круто, ага.

23:36 10 сентября

Goshas34

Забыли. Готовимся к следующему матчу.

23:35 10 сентября

Thomas_Boy_

Дааааааааа!!!!!!!!!!!!!! Ну молодцы! Практически идеально сыграли! Просто сожрали хорватов. Ну чего, серый Базаревич? А хорватский тренер великий?)))

23:35 10 сентября

Carlos_Valderrama

О финале Россия-Латвия ещё рано мечтать или уже можно??))

23:35 10 сентября

GoaLapagos

КРАСАВЦЫ, НЕ СОМНЕВАЛСЯ.

23:35 10 сентября

Электросталец

деклассированы хорваты, я просто п..сал кипятком от ВАШЕЙ ИГРЫ. Спасибо, ребята!

23:34 10 сентября

сабзеро

И это те самые хваленые хорваты? Пфффф.

23:34 10 сентября

spetrov

Вынос тела состоялся. Вот это молодцы.

23:34 10 сентября

КРЫМСКИЙ76

МОЛОДЦЫ!!!Неожиданно и красиво!!!Да еще и крупно!Держись, греки)))

23:34 10 сентября

devoted

Выиграли все четверти, мне понравилось. У Шведа может полететь, а может не полететь. Много фолов хватаем. А так, вроде ничего.

23:33 10 сентября