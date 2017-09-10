Дабл-дабл Шведа вывел Россию в четвертьфинал Евробаскета

В матче 1/8 финала чемпионата Европы сборная России обыграла Хорватию – 101:78. Самым результативным игроком встречи у россиян стал Алексей Швед, набравший 27 очков. Также защитник записал на свой счет 12 передач, оформив дабл-дабл.
У хорватов 28 очками отметился Боян Богданович. Соперником россиян по четвертьфиналу Евробаскета станет сборная Греции. Поединок состоится 13 сентября.
Чемпионат Европы
Мужчины
1/8 финала
Хорватия – РОССИЯ – 78:101 (23:25, 19:21, 15:26, 21:29)
Х: Боян Богданович (28), Шарич (13), Зорич (11).
Р: Швед (27 + 12 передач), Зубков (14), Кулагин (14), Фридзон (13), Мозгов (10).
oleg.bob
Лучший матч! А Швед- мировой класс!
00:10
Halifax
Хорватия? Не заметил... Там на турнире есть команды посерьезнее .. Даж не интересно смотреть было...
00:04
Дарт Вейдер Первый
dim777. Сделали. 77:64
00:04
Thomas_Boy_
Вспомнился полуфинал ЧЕ-93 с теми же хорватами, в котором у наших, казалось, вообще ни единого шанса нет против Раджи, Вранковича, Цветичанина и Комазеца. А они взяли и раскатали Хорватию. Правда, в финале немцам все-таки уступили.
00:00
Паласиос
Швед на уровне... Но вот Зубков, Кулагин очень порадовали... Две очень нужные "трехи" положил Хвостов..
23:55 10 сентября
DG (new))
Сергей Валерьяныч может убедить Россию забыть фамилию Блатт
23:50 10 сентября
fonkom
Главное - с греками не пострадать от самоуверенности.
23:47 10 сентября
AFoot
Показали игру финалиста как минимум, предельная концентрация весь матч, браво!
23:46 10 сентября
dim777.
А почему мы будем играть с греками, а не Литвой? Что, греки сделали литву?
23:45 10 сентября
Dzhan1328
Можно поздравлять наших с выходом в полуфинал,Греки вообще откровенно слабо играли на групповом этапе,не думаю что они так и планировали,просто состав слаб,а Литовцы днище,потому и проиграли. Матч между ними был просто удручающим и нет сомнения что Россия без проблем расправится с Грецией.
23:45 10 сентября
fonkom
Великолепная игра на протяжении всего матча с идеальной игрой лидера!
23:44 10 сентября
$n10nep$
Анастасия Волочкова Греков можно обыгрывать,игру показали потрясающую,лишь-бы заранее не поверить в победу.Вообще можно и в финал попасть,если и дальше полетит. 23:40 ================================ Анастасия, хватит уже топлесс везде выставляться!
23:43 10 сентября
Thomas_Boy_
Приятно, что в сборной 5 (!!!) человек, которые играли за наш БК "Нижний Новгород".
23:41 10 сентября
Paf
Спасибо парням за истинное удовольствие от игры!
23:40 10 сентября
Solace.
Браво, фантастически игра от сборной России :) Мужики!
23:40 10 сентября
Анастасия Волочкова
Греков можно обыгрывать,игру показали потрясающую,лишь-бы заранее не поверить в победу.Вообще можно и в финал попасть,если и дальше полетит.
23:40 10 сентября
diskmen
tigana.1982 Одним из них был я.Приношу извенения,не ожидал.Такой игры наша команда давно не показывала.Победа очень приятная.
23:39 10 сентября
dim777.
Где нытики, которые ныли после группового этапа? Ау? Наши - МОЛОДЦЫ
23:39 10 сентября
Serenky25
Я смотрел...и надеялся.я ждал и дождался. Выпил при просмотре..не отрцаю. Но то что куплено должно быть випито
23:38 10 сентября
akkustik
Кайф!!! Швед пора в NBA!
23:36 10 сентября
Thomas_Boy_
Теперь по любому одна из команд, за которые я болею, будет в полуфинале.) И это круто, ага.
23:36 10 сентября
Goshas34
Забыли. Готовимся к следующему матчу.
23:35 10 сентября
Thomas_Boy_
Дааааааааа!!!!!!!!!!!!!! Ну молодцы! Практически идеально сыграли! Просто сожрали хорватов. Ну чего, серый Базаревич? А хорватский тренер великий?)))
23:35 10 сентября
Carlos_Valderrama
О финале Россия-Латвия ещё рано мечтать или уже можно??))
23:35 10 сентября
GoaLapagos
КРАСАВЦЫ, НЕ СОМНЕВАЛСЯ.
23:35 10 сентября
Электросталец
деклассированы хорваты, я просто п..сал кипятком от ВАШЕЙ ИГРЫ. Спасибо, ребята!
23:34 10 сентября
сабзеро
И это те самые хваленые хорваты? Пфффф.
23:34 10 сентября
spetrov
Вынос тела состоялся. Вот это молодцы.
23:34 10 сентября
КРЫМСКИЙ76
МОЛОДЦЫ!!!Неожиданно и красиво!!!Да еще и крупно!Держись, греки)))
23:34 10 сентября
devoted
Выиграли все четверти, мне понравилось. У Шведа может полететь, а может не полететь. Много фолов хватаем. А так, вроде ничего.
23:33 10 сентября