Дабл-дабл Шведа вывел Россию в четвертьфинал Евробаскета

В матче 1/8 финала чемпионата Европы сборная России обыграла Хорватию – 101:78. Самым результативным игроком встречи у россиян стал Алексей Швед, набравший 27 очков. Также защитник записал на свой счет 12 передач, оформив дабл-дабл.

У хорватов 28 очками отметился Боян Богданович. Соперником россиян по четвертьфиналу Евробаскета станет сборная Греции. Поединок состоится 13 сентября.

Чемпионат Европы

Мужчины

1/8 финала

Хорватия – РОССИЯ – 78:101 (23:25, 19:21, 15:26, 21:29)

Х: Боян Богданович (28), Шарич (13), Зорич (11).

Р: Швед (27 + 12 передач), Зубков (14), Кулагин (14), Фридзон (13), Мозгов (10).