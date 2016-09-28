Андрей Воронцевич: "Быстро сработались с Базаревичем"

Форвард ЦСКА Андрей Воронцевич в интервью "Известиям" отметил хорошую атмосферу в сборной России во время отборочного турнира Евробаскета-2017. Он отметил, что национальная команда стремится к тому, чтобы выйти на самый высокий уровень.

– За лето вы сыграли 13 игр в составе сборной России. Какое впечатление оставил новый главный тренер команды Сергей Базаревич?

– В сборной всё было позитивно. Быстро сработались с Базаревичем. Он проповедует быстрый, агрессивный баскетбол, который мне по душе. На тренера возлагаются большие надежды, большая ответственность, но самое главное – это отношение ребят. Как мы будем относиться к построениям тренера, такой и будет результат.

– Есть понимание, что в основной сетке чемпионата Европы будут более серьезные соперники?

– Конечно. Я с уважением отношусь к Боснии и Герцеговине и Швеции, но нужно понимать, что мы играли не с топовыми европейскими сборными. И мы сами пока не топ-сборная, но движемся к этому уровню шаг за шагом. Проблем у команды нет, но есть недочеты. Пару игр мы начинали не очень сконцентрировано, и поэтому приходилось догонять соперника. Хотелось бы избежать таких перепадов и держать высокий темп все 40 минут. Но самое главное, что мы бьемся друг за друга. Этого у нашей команды не отнять. Первую задачу мы выполнили, теперь надо удачно выступить на самом Евробаскете.