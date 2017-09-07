Андрей Кириленко: "Заставляем болельщиков бегать за валидолом"

Чемпион Европы-2007 и президент РФБ Андрей Кириленко считает, что у сборной России не было недооценки соперника перед последним матчем группового этапа Евробаскета с Великобританией. По его словам, российская команда заведомо сильнее соперника на бумаге, однако это надо было доказать на площадке.

- Если вы спросите любого баскетболиста, он вам скажет, что такие игры - самые противные. Когда ты знаешь, что заведомо сильнее соперника на бумаге, да еще и последняя игра в группе, которая ничего не решает для другой команды. Им нечего терять, они раскрепощены. И в таких встречах очень сложно, даже не в плане настроя. Течение игры совсем другое. Уверен, что недооценки британцев не было, просто попасть в игровой ритм очень сложно.

- Не кажется, что сборная увлекается, стараясь сыграть красиво?

- Мы вообще любим поиграть для наших болельщиков. Не только для тех, кто здесь, но и для тех, кто сидит перед телевизором. Чтобы они не отходили далеко от экрана, только бегали к аптечке за валидолом (смеется). А после игры у них тряслись руки и они обсуждали матч. Конечно, нам хотелось бы такого избежать, но мы любим сами себе создать трудности и героически их преодолевать. (Антон БАБОШИН)