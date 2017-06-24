Андрей Кириленко: "Сосредоточимся на борьбе за Кубок мира-2023"

Глава Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко после победы Сербии на выборах хозяев женского Евробаскета, на который также претендовала Россия, отметил, что шансы были примерно равными.

– Поздравляю Сербию с победой, она претендовала на проведение и нынешнего турнира, но два года назад уступила Чехии, – сказал Кириленко. – Думаю, наши заявки были примерно равными, и при выборе свою роль сыграл фактор логистики. Все-таки в Сербию европейским командам добираться ближе, чем в Курск и Екатеринбург. Мы теперь сосредоточим силы на борьбе за мужской Кубок мира-2023. (Антон БАБОШИН)