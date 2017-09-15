Андрей Кириленко: "Россия перевыполнила план на Евробаскет-2017. Игра с Сербией - это бонус"

Президент РФБ Андрей Кириленко отметил, что перед сборной России перед Евробаскетом-2017 стояла задача выйти в четвертьфинал. По его словам, каждая следующая игра - это бонус. В пятницу россияне сыграют в полуфинале с Сербией.

– Нашей целью было добраться до четвертьфинала, и мы уже перевыполнили этот план, – приводят "Известия" слова Кириленко. – Каждая следующая игра – это бонус. Сербов мы очень хорошо знаем, играли с ними товарищеский матч до Евробаскета и на групповом этапе турнира. Это команда очень опасна своими "большими", которые уверенно выигрывают подборы на своем и чужом щите.

Результат матча будет во многом зависеть от того, сможем ли мы сдержать Бобана Марьяновича и Огнена Кузмича. В этой ситуации я очень рассчитываю на Тимофея Мозгова. Он прибавляет от игры к игре и в четвертьфинале с Грецией провел свой лучший матч на Евробаскете. Мы немного недооцениваем его вклад в победы, для меня он — системообразующий игрок, который создает постоянное давление и открывает зоны для своих партнеров.