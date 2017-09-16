Андрей Кириленко: "Россия не проиграла — это Сербия выиграла"

Президент российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко остался доволен игрой сборной России в матче 1/2 финала Евробаскета против Сербии, несмотря на поражение. Также он отметил, что сербская команда заслуженно одержала победу.

– Отличная и очень достойная игра, - цитирует пресс-служба РФБ Кириленко. - На мой взгляд, классическая со времен противостояния сборных СССР и Югославии. Встречались две команды, которые уже играли друг против друга в группе. И сербы смогли взять реванш за поражение. Причем сегодня не наша команда проиграла, а выиграла сборная Сербии.

– Насколько заслуженно?

– По игре сербы, безусловно, заслужили победу. Если бы сборная России вдруг выиграла в концовке, это было бы чудо.

– Кого хотели бы выделить в составе нашей команды?

– Все ребята молодцы, все сыграли здорово. И лично у меня ни к кому нет претензий. Отметил бы Андрея Зубкова. Он отлично вышел и дал команде определенную уверенность. Мы много бросали издали. Особенно во второй четверти, когда несколько атак подряд бросали трехочковые, но забили только один. Так выигрывать невозможно. А Зубков забил два-три мяча из-под кольца, которых как раз и не хватало. Сразу пошла совсем другая игра, и разрыв в счете сократился.

– Теперь сборной России предстоит тяжелейший матч за бронзу с Испанией.

– Перед турниром все в шутку говорили, что очень хотели бы встретиться с Испанией в финале. Загадывали сыграть с ней в воскресенье. Вот теперь в воскресенье и встретимся.