Андрей Кириленко: "По результатам поставлю сборной России "пятерку"

Глава Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко отметил, что сборной России на Евробаскете лучше встретиться с Хорватией на более позднем этапе турнира. Также функционер высоко оценил результаты команды на групповом турнире.

– По результатам – "пятерка". По игре – твердая "четверка", – сказал Кириленко. – Сейчас начинается самое интересное и самое опасное. У нас два возможных соперника, с одним хорошие шансы, другой вариант – лотерея. На мой взгляд, у нас в группе были три равные команды – Россия, Сербия и Латвия. Если бы они между собой еще по разу сыграли, результаты могли быть совсем другими. Турция немного уступает, но им помогает быть равными этим трем то, что они играют дома. Не зря нашу группу называли "группой смерти". И тот, кто получит команду из этой тройки в плей-офф, будет как будто полуфинал сразу играть.

– Какого оппонента предпочтете?

– Считаю, что лучше иметь комфортную сетку и поступательно по ней двигаться. Чем получить сразу серьезного соперника и 50 процентов шансов уже в 1/8 финала. Это неудобно и очень энергозатратно. Хорватия, на мой взгляд, выглядит очень здорово и при благоприятном раскладе может стать чемпионом. Лучше с такими командами играть в более поздних раундах. (Антон БАБОШИН)