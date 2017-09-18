Андрей Кириленко: "Мы хотим, чтобы Базаревич остался в сборной, но не можем финансово конкурировать с клубами"

Президент РФБ Андрей Кириленко поблагодарил главного тренера сборной России Сергея Базаревича за два года работы и отметил, что хотел бы, чтобы специалист остался в команде. Он также добавил, что на Евробаскете-2017 Базаревич доказал всем, что умеет создавать отличную команду.

Ранее сам Базаревич сообщил, что его контракт со сборной закончился, а предложений о новом соглашении к нему не поступало.

- У Базаревича был контракт до конца Евробаскета. Сейчас мы вернемся в Москву и будет решать, что делать дальше. Я не знаю, какие у него планы, – приводит официальный сайт РФБ слова Кириленко. – Конечно, это был очень удачный турнир. И Сергей Валерьянович отлично сделал свою работу. Как тренер он зарекомендовал себя на очень высоком уровне. И показал всей Европе, что умеет создавать отличную команду. Дальше будем разговаривать. Такие турниры очень энергозатратны. И я могу понять его сейчас: после его завершения наступает опустошение. Ему нужно какое-то время, чтобы собраться с мыслями и все проанализировать.

К тому же Базаревич должен зарабатывать деньги. С точки зрения финансов мы не можем конкурировать с клубами. Но, конечно, хотим, чтобы он остался тренером сборной. В любом случае, огромное ему спасибо за те два года, которые он работал с командой. Она показала отличный результат. У нас есть сборная, на которую приятно смотреть и за которую хочется болеть. И в этом его большая заслуга.

Эта команда влюбила в себя. В ее отличную игру каждый вложил свою душу. И это не зависит от итогового результата. Даже если бы мы вылетели в 1/8 финала, сборная России показала достойную игру.

Напомним, сборная России под руководством Базаревича проиграла Испании (85:93) в матче за 3-е место Евробаскета-2017 и осталась без медалей турнира.

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