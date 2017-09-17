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21:46 | Баскетбол — Чемпионат Европы

Сергей Базаревич: "Контракт со сборной закончился, предложения пока нет"


Главный тренер сборной России Сергей Базаревич подчеркнул, что ничего не может сказать по поводу своей дальнейшей карьеры. Под руководством специалиста россияне заняли четвертое место на Евробаскете, уступив в матче за бронзу Испании (85:93). По ходу поединка между Алексеем Шведом и Андреем Воронцевичем произошел конфликт. Этот инцидент Базаревич комментировать не стал, намекнув, что россияне не смогли победить "собственных демонов".

- Я даже хотел закончить как тренер после этого турнира, - сказал Базаревич. - И, видимо, на какое-то время закончу. Я многое о себе понял, это отличная экстремальная школа. 

- Почему возникли такие мысли?

- Иногда устаешь иметь дело с некоторыми вещами.

- Какое будущее у этой сборной?

- Я не знаю, какое будущее у меня в сборной. У меня контракт сегодня закончился. Останусь ли? Пока у меня нет предложения, не буду заниматься кокетством. (Антон БАБОШИН)

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