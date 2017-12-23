Британский легкоатлет Левайн провалил допинг-тест

Британский легкоатлет Найджел Левайн обвиняется в нарушении антидопинговых правил, сообщает Daily Mail. В пробе 28-летнего спортсмена был обнаружен запрещенный препарат кленбутерол, который помогает сжиганию веса. Отмечается, что сейчас он ждет результатов пробы "Б".

Левайн является двукратным чемпионом Европы в эстафете 4х400 метров, а также трехкратным медалистом чемпионатов мира.

Напомним, что в январе Левайн вместе с Джеймсом Эллингтоном попали в серьезную аварию, после которой были доставлены в больницу. Тогда Левайн сломал кости таза и пропустил весь сезон 2017 года. Сейчас спортсмен вернулся к соревнованиям.