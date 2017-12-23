10:03 23 декабря | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Британский легкоатлет Левайн провалил допинг-тест

6

Британский легкоатлет Найджел Левайн обвиняется в нарушении антидопинговых правил, сообщает Daily Mail. В пробе 28-летнего спортсмена был обнаружен запрещенный препарат кленбутерол, который помогает сжиганию веса. Отмечается, что сейчас он ждет результатов пробы "Б".

Левайн является двукратным чемпионом Европы в эстафете 4х400 метров, а также трехкратным медалистом чемпионатов мира.

Напомним, что в январе Левайн вместе с Джеймсом Эллингтоном попали в серьезную аварию, после которой были доставлены в больницу. Тогда Левайн сломал кости таза и пропустил весь сезон 2017 года. Сейчас спортсмен вернулся к соревнованиям.

 

6
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (6)
Войти, чтобы оставить комментарий

PvsZ

Циклические виды убиты допинговыми скандалами, какей с шайбой убит недопуском НХЛовцев, футбол полуубит дурными азиатскими деньгами и симуляцией на поле, что смотреть-то??? Какей с мячом? Блин, а там тоже какие-то мутные скандалы и 50 автоголов в одном матче. Теннис? Так там Машуля уже не та. Ну всё, короче, как обычно, остаётся смотреть порнуху.

13:14 23 декабря

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Как и махровому допингеру Контадору попало вместе с мясом. Понять, простить, наградить. Да здравствуют честные и неподкупные вадики! Уряяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя

12:41 23 декабря

Serenky25

Рафик ни уочем ни виноват.

11:31 23 декабря

Contr

Понять и простить...

10:48 23 декабря

eDmajor

Рецепты готовы, занести забыли... Бюрократия...

10:20 23 декабря

PvsZ

Ну скажут, что в связи с аварией ему было можно...

10:16 23 декабря