Британский легкоатлет Левайн провалил допинг-тест

Британский легкоатлет Найджел Левайн обвиняется в нарушении антидопинговых правил, сообщает Daily Mail. В пробе 28-летнего спортсмена был обнаружен запрещенный препарат кленбутерол, который помогает сжиганию веса. Отмечается, что сейчас он ждет результатов пробы "Б".
Левайн является двукратным чемпионом Европы в эстафете 4х400 метров, а также трехкратным медалистом чемпионатов мира.
Напомним, что в январе Левайн вместе с Джеймсом Эллингтоном попали в серьезную аварию, после которой были доставлены в больницу. Тогда Левайн сломал кости таза и пропустил весь сезон 2017 года. Сейчас спортсмен вернулся к соревнованиям.
PvsZ
Циклические виды убиты допинговыми скандалами, какей с шайбой убит недопуском НХЛовцев, футбол полуубит дурными азиатскими деньгами и симуляцией на поле, что смотреть-то??? Какей с мячом? Блин, а там тоже какие-то мутные скандалы и 50 автоголов в одном матче. Теннис? Так там Машуля уже не та. Ну всё, короче, как обычно, остаётся смотреть порнуху.
13:14 23 декабря
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Как и махровому допингеру Контадору попало вместе с мясом. Понять, простить, наградить. Да здравствуют честные и неподкупные вадики! Уряяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя
12:41 23 декабря
Serenky25
Рафик ни уочем ни виноват.
11:31 23 декабря
Contr
Понять и простить...
10:48 23 декабря
eDmajor
Рецепты готовы, занести забыли... Бюрократия...
10:20 23 декабря
PvsZ
Ну скажут, что в связи с аварией ему было можно...
10:16 23 декабря