18:19 | СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА

Мустафина вышла замуж за бобслеиста Зайцева

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Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина вышла замуж за члена сборной России по бобслею Алексея Зайцева.

- Алия вышла замуж за Алексея Зайцева, свадьба проходит на родине жениха в Краснодаре. Я очень счастлив за дочь, - приводит ТАСС слова отца спортсменки Фархата Мустафина.

Лидер сборной России по спортивной гимнастике Мустафина на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро выиграла золото в упражнениях на брусьях, серебро в командном турнире и бронзу в личном многоборье. По окончании соревнований гимнастка заявила о временном приостановлении своей спортивной карьеры. Разгоняющий сборной России по бобслею Зайцев на последнем чемпионате мира в австрийском Иглсе занял восьмое место в соревнованиях бобов-четверок вместе с Александром Касьяновым, Алексеем Пушкаревым и Ильвиром Хузиным.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3758076

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КОММЕНТАРИИ (2)
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marksan

Счастья обоим! Надеемся на близнят!

19:18

цска 19781978

Молодцы.Совет им и любовь.

18:56

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