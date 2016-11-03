Мустафина вышла замуж за бобслеиста Зайцева

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина вышла замуж за члена сборной России по бобслею Алексея Зайцева.

- Алия вышла замуж за Алексея Зайцева, свадьба проходит на родине жениха в Краснодаре. Я очень счастлив за дочь, - приводит ТАСС слова отца спортсменки Фархата Мустафина.

Лидер сборной России по спортивной гимнастике Мустафина на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро выиграла золото в упражнениях на брусьях, серебро в командном турнире и бронзу в личном многоборье. По окончании соревнований гимнастка заявила о временном приостановлении своей спортивной карьеры. Разгоняющий сборной России по бобслею Зайцев на последнем чемпионате мира в австрийском Иглсе занял восьмое место в соревнованиях бобов-четверок вместе с Александром Касьяновым, Алексеем Пушкаревым и Ильвиром Хузиным.