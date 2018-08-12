Грек Петруниас выиграл чемпионат Европы на кольцах, Нагорный - четвертый

На чемпионате Европы по спортивной гимнастике в соревнованиях на кольцах победу одержал греческий спортсмен Элефтериос Петруниас. В тройку лучших также попали турок Ибрагим Чоллак и британец Кортни Таллоч.

Российский спортсмен Никита Нагорный занял четвертое место. Соревнования проходили в рамках объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта.

Объединенный чемпионат Европы по летним видам спорта

Спортивная гимнастика

Глазго (Великобритания)

Мужчины

Кольца

1. Элефтериос Петруниас (Греция) 15,466

2. Ибрагим Чолак (Турция) 15,100

3. Кортни Таллоч (Великобритания) 15,000

4. НИКИТА НАГОРНЫЙ (Россия) 14,633