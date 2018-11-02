Алия Мустафина: "Теперь только вперед!"

Двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина призналась, что была рада помочь команде на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Дохе. 24-летняя спортсменка завоевала серебро в составе сборной России в командном турнире, а также стала пятой в упражнении на разновысоких брусьях.

- Я вернулась! Теперь только вперед!!! Рада, что смогла помочь команде. Но самое главное, что это стало для меня мощнейшим толчком вперед! Теперь я знаю, что могу намного больше, - написала Мустафина в своем Инстаграме.

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