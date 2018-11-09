Алия Мустафина: "Когда узнала, что надо выступить в третьем виде, сказала: "Надо, так надо!"

Российская гимнастка Алия Мустафина, которая возобновила карьеру после рождения дочери, поделилась мнением о своем выступлении на чемпионате мира-2018 в Дохе.

– К этому старту я готовилась не со своими личными целями, а чтобы помочь команде, – сказала Мустафина. – Программа была направлена на завоевание олимпийской лицензии. Чемпионат мира дал сильный заряд положительного настроения. Нужно совсем немного, чтобы вспомнить все старые элементы и разучить новые.

– Как вы узнали, что предстоит выступить в третьем виде программы в командном турнире?

– Сказала: "Надо так надо!" Я готовила вольные упражнения, чтобы поддерживать форму.

На ЧМ-2018 Мустафина в составе сборной России завоевала серебро в командном турнире. (Евгений Белоусов)