Алия Мустафина: "Дочь точно отдам в спорт, в какой – посмотрим, когда подрастет"

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина на пресс-конференции по итогам выступления на чемпионате мира 2018 рассказала о возвращении в спорт после рождения ребенка.

– Восстанавливалась быстрее, потому что мне сразу разрешили тренироваться на базе, – отметила Мустафина. – Когда только вернулась к тренировкам, не думала о соревнованиях. Не знала, как быстро. После полугода все начало получаться, тогда поняла, что могу попасть на ЧМ. В спорт точно отдам дочку, куда – посмотрим, когда подрастет.

На ЧМ-2018 Мустафина в составе сборной России завоевала серебро в командном турнире. (Евгений Белоусов)